«МЮ» объявил о переходе 18-летнего уругвайца Факундо Пельистри за € 8,5 млн

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего уругвайского вингера Факундо Пельистри, выступавшим на родине за «Пеньяроль».

Английский клуб подписал с игроком 5-летний контракт с опцией продления ещё на год. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила € 8,5 млн.

«Присоединиться к клубу с такой историей, как у «Манчестер Юнайтед», — это сбывшаяся мечта. Я многому научился в «Пеньяроле», и я хотел бы поблагодарить их за всё, что они для меня сделали. Доверие тренера — это потрясающее чувство, и я знаю, что работа с Сульшером идеально подойдёт для моего развития.

Я перехожу в команду, полную отличных игроков, у которых я буду учиться каждый день. Всем известно, что «Манчестер Юнайтед» — клуб, который даёт молодым игрокам возможность, и я готов усердно работать каждый день, чтобы заработать эти шансы и проявить себя в Англии», — цитирует Пельистри официальный сайт манкунианцев.

В сезоне-2020/2021 Пельистри провёл за «Пеньяроль» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.