Роналду может предстать перед судом по делу об изнасиловании американской модели

Американская модель Кэтрин Майорга, утверждающая, что её изнасиловал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, пройдёт тест «умственных способностей», сообщает Mirror.

По информации источника, эта процедура нужна для того, чтобы определить, понимает ли женщина все условия выплаты $ 375 тыс. за неразглашение. Напомним, именно такую сумму якобы заплатил Роналду за молчание модели.



36-летняя Майорга пытается доказать, что она недостаточно хорошо разобралась в условиях этого соглашения с бывшей звездой «Манчестер Юнайтед». Она предстанет перед судом Лас-Вегаса, и в случае успеха форвард может быть вызван для дачи показаний на открытом судебном заседании.

В 2017 году издание Spiegel сообщало, что Роналду в январе 2010 года заплатил $ 375 тыс., чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии. Отмечалось, что инцидент с участием 33-летнего футболиста произошёл 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он находился на отдыхе с братом и двоюродной сестрой. Жертва Роналду уже тогда собиралась подать на него в суд, но после консультаций с адвокатом Криштиану заплатил ей в общей сложности $ 375 тыс. в обмен на молчание.