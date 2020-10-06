РПЛ: посещаемость матча «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов власти

В Российской Премьер-Лиге отреагировали на возможное нарушение на матче 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). Красно-белых заподозрили в том, что они пустили на стадион слишком много болельщиков.



«Посещаемость матча Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со «Спартаком» как с принимающей стороной, и с РФС», — говорится в сообщении лиги.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС. Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа 2020 года на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. Но, учитывая правила социальной дистанции, количество допустимых зрителей сокращается примерно в полтора раза.

«Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом»