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Васильев рассказал, почему не стал гендиректором «Спартака» после увольнения Цорна

Васильев рассказал, почему не стал гендиректором «Спартака» после увольнения Цорна
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев высказался о несостоявшемся назначении на аналогичную должность в московском «Спартаке» после увольнения Томаса Цорна. В настоящее время пост занимает Шамиль Газизов.

«Я для себя решил заняться новой деятельностью. У меня уже немало сотрудников, за которых я несу ответственность. Мы вместе строим будущее, и такие варианты я не могу рассматривать.

Мне предложили, но я отказался? Я такого не говорил. Я свой выбор сделал. «Спартак» сделал свой, пригласив Газизова. Предложение мне не поступало и всерьёз не обсуждалось. Клуб всё для себя решил, а я – для себя. В серьёзном ключе такого вопроса просто не было – ни с одной, ни с другой стороны», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Вадимом Васильевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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