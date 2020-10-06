Васильев рассказал, почему не стал гендиректором «Спартака» после увольнения Цорна

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев высказался о несостоявшемся назначении на аналогичную должность в московском «Спартаке» после увольнения Томаса Цорна. В настоящее время пост занимает Шамиль Газизов.
«Я для себя решил заняться новой деятельностью. У меня уже немало сотрудников, за которых я несу ответственность. Мы вместе строим будущее, и такие варианты я не могу рассматривать.
Мне предложили, но я отказался? Я такого не говорил. Я свой выбор сделал. «Спартак» сделал свой, пригласив Газизова. Предложение мне не поступало и всерьёз не обсуждалось. Клуб всё для себя решил, а я – для себя. В серьёзном ключе такого вопроса просто не было – ни с одной, ни с другой стороны», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Вадимом Васильевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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