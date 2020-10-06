Васильев: от отца Кузяева звучало личное неприятие «Зенита». Моя ошибка, что поверил ему

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев, пытавшийся организовать переход полузащитника сборной России Далера Кузяева в европейский клуб, высказался о решении игрока подписать контракт с сине-бело-голубыми.



«Как отнёсся к выбору Кузяева в пользу «Зенита»? Крайне удивился. И даже разочаровался. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность. Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Всё оказалось иначе.



Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие «Зенита». Я удивлён, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Кузяев в «Зените»? Я удивлён и разочарован». Интервью с Вадимом Васильевым Бывший вице-президент «Монако» – о Головине, Кузяеве, Молчане и назначении в «Спартак».