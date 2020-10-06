В «Зените» отреагировали на слухи о приходе Игоря Денисова в качестве тренера

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о вхождении бывшего игрока команды Игоря Денисова в систему клуба в качестве тренера академии.

«Я искал Игоря Денисова только для того, чтобы предложить ему принять участие в нашем ветеранском матче. Найти я его не смог, поэтому комментариев у меня нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру в мае 2019 года.



Денисов в ходе своей карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России.