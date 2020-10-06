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Месут Озил предложил «Арсеналу» полное возмещение зарплаты маскота Ганнерзавра

Месут Озил предложил «Арсеналу» полное возмещение зарплаты маскота Ганнерзавра
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил обратился к клубу с просьбой вернуть ранее уволенного маскота Ганнерзавра. Немец готов возмещать расходы по зарплате талисмана клуба до тех пор, пока будет играть за «Арсенал».

«Мне было так грустно из-за того, что Джерри Куй, известный как наш знаменитый и верный маскот Ганнерзавр и неотъемлемая часть нашего клуба, попал под сокращение после 27 лет работы. Таким образом, я предлагаю „Арсеналу“ полное возмещение заплаты нашего здоровенного зелёного парня до тех пор, пока я буду игроком клуба», — написал Озил на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков красно-белых во время матчей. Талисман попал под сокращение расходов из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

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