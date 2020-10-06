Агент Чернова: переход Евгения в «Краснодар» произошёл за сутки

Александр Маньяков, агент защитника Евгения Чернова, прокомментировал переход своего подопечного в «Ростов».
«Случился трансфер за сутки. Я был на матче «Динамо» — «Краснодар» и после травмы Рамиреса написал Владимиру Хашигу. Потому что у „Краснодара“ уже был интерес к Чернову. И когда Женя играл за «Зенит», и сейчас, когда он был в «Ростове». Вероятно, пришло время. Мы созвонились с Хашигом, „Краснодар“ успевал заявить Чернова в Лигу чемпионов. Женя, услышав, конечно же, захотел сыграть в Лиге чемпионов.
У «Ростова» не было особого желания отпускать Женю. Я понимал это и сказал, что топать ногами и руки заламывать мы не будем, поскольку дорожим теми отношениями, которые сложились с клубом, с людьми, которые в нём работают. Но в итоге сегодня «Краснодар» и «Ростов» договорились. Хочу сказать спасибо за профессионализм Алексею Рыскину и Владимиру Хашигу. Понимаю, что чувствует Алексей, отпуская основного игрока. Но здесь тот самый случай, когда возможность профессионального роста футболиста (надеюсь, и в перспективе на сборную) вышла на первый план", — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 октября 2020
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