Алан Чочиев перешёл в «Чайку»
Полузащитник «Балтики» Алан Чочиев перешёл в «Чайку», сообщает пресс-служба песчанокопского клуба. Футболист достался «Чайке» на правах свободного агента.
«29-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона. Во вторник, 6 октября, футбольный клуб «Чайка» подписал контракт до конца сезона-2020/2021 с полузащитником Аланом Чочиевым», — говорится в официальном «твиттере» «Чайки».
Чочиев является восспитанником «Локомотива». В «Балтику» он перешёл летом 2019 года из минского «Динамо» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Футбольной национальной лиги (три — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки.
Чочиев — Кокорину и Мамаеву: домой, мои золотые!
- 6 октября 2020
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:33
-
18:31
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
17:57
-
17:54
-
17:51
-
17:49
-
17:43
-
17:36
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
17:10
-
17:01
-
16:52
-
16:43
-
16:27
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
Партнерский контент