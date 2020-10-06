Полузащитник «Балтики» Алан Чочиев перешёл в «Чайку», сообщает пресс-служба песчанокопского клуба. Футболист достался «Чайке» на правах свободного агента.

«29-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона. Во вторник, 6 октября, футбольный клуб «Чайка» подписал контракт до конца сезона-2020/2021 с полузащитником Аланом Чочиевым», — говорится в официальном «твиттере» «Чайки».

Чочиев является восспитанником «Локомотива». В «Балтику» он перешёл летом 2019 года из минского «Динамо» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Футбольной национальной лиги (три — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки.