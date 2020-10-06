Юлиан Дракслер признался, что летом думал об уходе из «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер признался, что думал об уходе из французской команды минувшим летом.



«Прошлый сезон был не лучшим для меня. Не только по спортивным причинам, но и из-за травм. А потом он и вовсе досрочно завершился из-за коронавируса. Это определённо был тот сезон, который я должен забыть.



Летом я думал о том, чтобы попробовать себя где-то ещё. Из-за ситуации с коронавирусом было сложной найти клуб, в котором меня бы всё устраивало. В итоге я решил, что не хочу принимать поспешных решений и продолжил искать свой путь в парижской команде», — приводит слова Дракслера Bild.

Юлиан Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году, сумма трансфера составила € 36 млн.