Юлиан Дракслер признался, что летом думал об уходе из «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер признался, что думал об уходе из французской команды минувшим летом.
«Прошлый сезон был не лучшим для меня. Не только по спортивным причинам, но и из-за травм. А потом он и вовсе досрочно завершился из-за коронавируса. Это определённо был тот сезон, который я должен забыть.
Летом я думал о том, чтобы попробовать себя где-то ещё. Из-за ситуации с коронавирусом было сложной найти клуб, в котором меня бы всё устраивало. В итоге я решил, что не хочу принимать поспешных решений и продолжил искать свой путь в парижской команде», — приводит слова Дракслера Bild.
Юлиан Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году, сумма трансфера составила € 36 млн.
Дракслер не намерен переходить в «Зенит»
- 6 октября 2020
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