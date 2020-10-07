Президент «Торпедо»: говорят, с выходом в РПЛ надо давать другую зарплату. Какого чёрта?

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о проблеме зарплат футболистов в командах.



«Нельзя ли было сохранить Божина? Есть потолок зарплат, есть Рязанцев – лучший игрок в нашей команде. Никто не может получать больше, чем он. Вровень с ним – да, но не больше. Приходит агент: «Божин получал 30 рублей, а теперь хочет 70». А стал он играть на 40 рублей лучше? Или вот говорят, что с выходом в РПЛ нужно давать другую зарплату. Ну какого чёрта? Ты же не стал играть в футбол лучше. Начинается: «Мы должны соответствовать РПЛ». А чему вообще нужно соответствовать? Тому, как там играют! А вы этому соответствуете?



В результате говорят: «Ок. Контракт мы подпишем только на год». А зачем он клубу на год? Футболист проведёт у нас один сезон, увеличит свою стоимость, «Торпедо» ничего не заработает, а агент и футболист получат кучу денег», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Есть два человека, которые видели всю Россию: Путин и я» Огромное интервью с президентом «Торпедо» Денисом Масловым. Лишь избранные дочитают до конца.