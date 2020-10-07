ЦСКА объявил заявку на Лигу Европы

ЦСКА на своём сайте объявил имена футболистов, вошедших в заявку на предстоящий розыгрыш Лиги Европы.
В основной список вошли 24 игрока. Ещё несколько футболистов попали в отдельный список для молодых футболистов.
Полностью заявка выглядит так:
вратари – Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;
защитники – Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;
полузащитники – Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков;
нападающие – Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.
В список «B» для молодых игроков и воспитанников были включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.
- 7 октября 2020
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