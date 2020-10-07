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ЦСКА объявил заявку на Лигу Европы

ЦСКА объявил заявку на Лигу Европы
Футбол / Лига Европы 0

ЦСКА на своём сайте объявил имена футболистов, вошедших в заявку на предстоящий розыгрыш Лиги Европы.

В основной список вошли 24 игрока. Ещё несколько футболистов попали в отдельный список для молодых футболистов.

Полностью заявка выглядит так:

вратари – Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;

защитники – Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;

полузащитники – Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков;

нападающие – Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

В список «B» для молодых игроков и воспитанников были включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.

Всё, что нужно знать о соперниках ЦСКА в Лиге Европы
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