В «Уфе» объяснили увольнение Вадима Евсеева

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал расторжение контракта с Вадимом Евсеевым.
«Мы расстались с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Никаких претензий к друг другу не имеем.
Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать.
Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведём переговоры с претендом — объявим. Претенденты на пост главного тренера у нас есть», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).
- 7 октября 2020
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14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
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