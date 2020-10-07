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В «Уфе» объяснили увольнение Вадима Евсеева

В «Уфе» объяснили увольнение Вадима Евсеева
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал расторжение контракта с Вадимом Евсеевым.

«Мы расстались с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Никаких претензий к друг другу не имеем.

Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать.

Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведём переговоры с претендом — объявим. Претенденты на пост главного тренера у нас есть», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).

«Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым
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