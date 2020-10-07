«Не забыл о нас». В «Ростове» объяснили, почему Шомуродов взял в «Дженоа» 61-й номер

Пресс-служба «Ростова» прокомментировала выбор нападающим Эльдором Шомуродовым 61-го номера в «Дженоа».
«Я навсегда останусь болельщиком «Ростова», — такими словами Элдор Шомуродов попрощался с нашим клубом. А сейчас нападающий уже выбрал себе игровой номер в «Дженоа», не забыв и о нас. 61 — региональный цифровой код Ростовской области. Именно под этим номером Элдор будет выступать в новом клубе!» — говорится в сообщении на странице «Ростова» в «Твиттере».
Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.
- 7 октября 2020
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:38
-
17:31
-
17:13
-
17:04
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:26
-
16:07
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:38
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
-
14:46
-
14:37
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
13:52