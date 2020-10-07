«Не забыл о нас». В «Ростове» объяснили, почему Шомуродов взял в «Дженоа» 61-й номер

Пресс-служба «Ростова» прокомментировала выбор нападающим Эльдором Шомуродовым 61-го номера в «Дженоа».

«Я навсегда останусь болельщиком «Ростова», — такими словами Элдор Шомуродов попрощался с нашим клубом.⁣⁣ А сейчас нападающий уже выбрал себе игровой номер в «Дженоа», не забыв и о нас. 61 — региональный цифровой код Ростовской области. Именно под этим номером Элдор будет выступать в новом клубе!» — говорится в сообщении на странице «Ростова» в «Твиттере».

Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.