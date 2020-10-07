Билялетдинов: возможно, у Николича будет задумка, позволяющая отобрать очки у «Баварии»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил трансфер форварда «Порту» Зе Луиша и шансы «железнодорожников» на выход из группы Лиги чемпионов.

«Важно, что Зе Луиш уже играл в чемпионате России, знаком с командами, выступающими в РПЛ, знаком с менталитетом. Думаю, это неплохой вариант для «Локомотива».



Когда у тебя такой мощный и прыгучий форвард, это добавляет вариативности. «Локомотив» сейчас очень нуждается в усилении, потому что группа в Лиге чемпионов, мягко говоря, сложная. Понятно, задачи какие-то перед командой ставятся — пробиться в весеннюю часть еврокубков как минимум. А укрепление атакующей позиции как раз говорит о том, что «Локо» настроен на выход из группы и хочет показать хороший атакующий футбол.



Шансы на выход в плей-офф ЛЧ есть всегда, хотя и будет очень тяжело. Третий год подряд «Локомотив» будет выступать в Лиге чемпионов. Предыдущие два года в актив занести, конечно, нельзя. Но, может быть, сейчас команда набралась опыта, и этот опыт поможет ей в предстоящем розыгрыше турнира.



Позитивный итог матчей с «Баварией»? Почему нет? Нельзя сказать, что «Бавария» сейчас идеально выглядит в Бундеслиге: они пропускают регулярно, так что ничего страшного. Возможно, у тренера будет какая-то тактическая задумка, которая позволит взять очки даже в противостоянии с «Баварией», — цитирует Билялетдинова „Матч ТВ“.



В групповой стадии Лиги чемпионов соперниками «Локомотива» станут „Бавария“, «Атлетико» и «Зальцбург».