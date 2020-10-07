«Спартаку» грозит приостановление деятельности до 3 месяцев

Пресс-служба московского управления Роспотребнадзора сообщила, что на «Спартак» завели административное дело за грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом».
На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также «Спартаку» грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Тушинский районный суд.
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В соответствии с регламентом, на трибунах должно присутствовать не более 50% болельщиков от общей вместимости стадиона. На официальном сайте Российской Премьер-Лиги сообщалось, что на матче «Спартак» – «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей.
- 7 октября 2020
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