«Спартаку» грозит приостановление деятельности до 3 месяцев

Пресс-служба московского управления Роспотребнадзора сообщила, что на «Спартак» завели административное дело за грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом».

На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также «Спартаку» грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Тушинский районный суд.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В соответствии с регламентом, на трибунах должно присутствовать не более 50% болельщиков от общей вместимости стадиона. На официальном сайте Российской Премьер-Лиги сообщалось, что на матче «Спартак» – «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей.