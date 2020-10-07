Роспотребнадзор: на матче «Спартак» — «Зенит» было 20,7 тысячи зрителей

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча. За необеспечение выполнения требований специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что домашний стадион «Спартака» «Открытие Арену» могут временно закрыть из-за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусом. На стадионе были выявлены нарушения требований по безопасности из-за COVID-19. В соответствии с регламентом, на трибунах должно присутствовать не более 50% болельщиков общей вместимости стадиона. На официальном сайте Российской Премьер-Лиги сообщалось, что на матче «Спартак» – «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей.