Роспотребнадзор: на матче «Спартак» — «Зенит» было 20,7 тысячи зрителей

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
«Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча. За необеспечение выполнения требований специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что домашний стадион «Спартака» «Открытие Арену» могут временно закрыть из-за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусом. На стадионе были выявлены нарушения требований по безопасности из-за COVID-19. В соответствии с регламентом, на трибунах должно присутствовать не более 50% болельщиков общей вместимости стадиона. На официальном сайте Российской Премьер-Лиги сообщалось, что на матче «Спартак» – «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей.
- 7 октября 2020
-
22:43
-
22:38
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
21:48
-
21:43
-
21:30
-
21:23
-
21:04
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:29
-
20:28
-
20:13
-
20:11
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:14
-
19:04
-
18:53
-
18:43
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:38
-
17:31
-
17:13
-
17:04