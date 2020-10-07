Шкриньяр заразился коронавирусом

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба миланского клуба. Положительный тест на Covid-19 также сдал защитник Алессандро Бастони.

Ранее защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи заразился коронавирусной инфекцией. Это уже второй случай заражения коронавирусом в сборной Швейцарии. Инфекцию подхватил полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири.



Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Сампдории». До этого защищал цвета словацкой «Жилины». Контракт 25-летнего защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.



В минувшем сезоне Милан принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи и получил 9 жёлтых карточек. «Интер» по итогам кампании занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.