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Шкриньяр заразился коронавирусом

Шкриньяр заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба миланского клуба. Положительный тест на Covid-19 также сдал защитник Алессандро Бастони.

Ранее защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи заразился коронавирусной инфекцией. Это уже второй случай заражения коронавирусом в сборной Швейцарии. Инфекцию подхватил полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири.

Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Сампдории». До этого защищал цвета словацкой «Жилины». Контракт 25-летнего защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Милан принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи и получил 9 жёлтых карточек. «Интер» по итогам кампании занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Защитник «Боруссии» Аканджи заразился коронавирусом. Это второй случай в сборной Швейцарии
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