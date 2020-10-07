У Паненки подтвердилось заражение коронавирусом

У президента чешского «Богемианса» Антонина Паненки, который госпитализирован в тяжёлом состоянии и отправлен в реанимацию, подтвердилось заражение коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

«У Антонина Паненки подтверждено заражение коронавирусом», — говорится в официальном «твиттере» чешского клуба.

71-летний Паненка известен прежде всего благодаря своему знаменитому одиннадцатиметровому удару в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ. Футболист отправил мяч «парашютом» по центру ворот и принёс своей команде золотые медали континентального первенства. С тех пор подобное исполнение одиннадцатиметровых ударов называют «паненками». В клубной карьере хавбек выступал за «Богемианс», «Рапид», «Санкт-Пёльтен», «Слован», «Хоэнау» и «Кляйнвизендорф».