Руководитель пресс-службы «Уфы»: мы думали, что Евсеев не способен плакать

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, что бывший главный тренер клуба Вадим Евсеев заплакал при прощании с командой.

«К 17 часам команда собиралась на первую после выходных тренировку. В клубе все всё уже знали, предыдущие два часа Евсеев подписывал необходимые документы и забрал трудовую. Кстати, всё это время он улыбался, шутил, но было видно, что это маска. Он зашёл в раздевалку, объявил ребятам о своём решении. В сложившейся ситуации он считает это правильным, потому что это может встряхнуть ребят, дать новый импульс. Сказал, что благодарен за все совместные переживания и что это решение он принял ради команды, и вдруг слезы накатились в его глаза.

Мы думали, что Евсеев не способен плакать. Он подходил каждому пожать руку, и все видели, что он такой же, как все, — эмоциональный человек, со своими слабостями, переживаниями. Все ему аплодировали, но картина тяжёлая. Потом мы вышли на улицу, и, уже садясь в машину, он сказал мне, что какое-то время побудет экспертом, а потом будет видно", — приводит слова Тыртышного «Р-Спорт».