Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вадим Евсеев – игрокам «Уфы»: спасибо, парни! Было круто

Вадим Евсеев – игрокам «Уфы»: спасибо, парни! Было круто
Футбол / РПЛ 0

Вадим Евсеев попрощался с игроками «Уфы» в своём «инстаграме» после новости об отставке с поста главного тренера.

«Спасибо, парни! Было круто», – написал специалист.

7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.

«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).

Сообщается, что «Уфу» может возглавить бывший главный тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов.

Просмотреть фото можно в "инстаграме" Евсеева.

Олег Кононов в списке кандидатов на пост главного тренера «Уфы»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020