Вадим Евсеев – игрокам «Уфы»: спасибо, парни! Было круто

Вадим Евсеев попрощался с игроками «Уфы» в своём «инстаграме» после новости об отставке с поста главного тренера.



«Спасибо, парни! Было круто», – написал специалист.



7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.



«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).

Сообщается, что «Уфу» может возглавить бывший главный тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов.

Просмотреть фото можно в "инстаграме" Евсеева.