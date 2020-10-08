Трансляция матча «Спартак» — «Зенит» попала в топ-50 самых рейтинговых программ недели

Трансляция матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» заняла 47-е место в списке самых рейтинговых программ минувшей недели в России.

Матч посмотрели 1 млн 510 тыс. человек. Рейтинг трансляции составил 2,1 процента. Из передач спортивного характера выше оказалось шоу «Ледниковый период», занявшее 21-е место (2,3 млн человек, 3,3%).

Первое место заняла рубрика «Местное время» программы «Вести». Её посмотрели 4,18 млн человек. На втором месте сериал «Спасская» (3,55 млн), на третьем — ток-шоу «Пусть говорят» (3,3 млн).

Матч «Спартак» — «Зенит» состоялся 3 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». В середине второго тайма счёт открыл Александр Ерохин с передачи Артёма Дзюбы. В концовке встречи красно-белых от поражения спас Эсекьель Понсе с паса Алекса Крала.