Италия разгромила Молдавию со счётом 6:0

В товарищеском матче сборная Италии одержала крупную победу над сборной Молдавии. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе итальянцев дубль оформил полузащитник Стефан Эль-Шаарави. По голу забили Бриан Кристанте, Франческо Капуто и Доменико Берарди. Кроме того, молдавский защитник Вячеслав Посмак забил автогол.

За всё время работы в сборной Италии Роберто Манчини проиграл лишь в двух матчах. Аналогичного результата добился с итальянской сборной Марчелло Липпи (2 поражения после 21 матча), ставший победителем чемпионата мира 2006 года. До сборной Италии Манчини руководил «Лацио», «Фиорентиной», «Интером», английским «Манчестер Сити», турецким «Галатасараем» и российским «Зенитом».