Италия разгромила Молдавию со счётом 6:0

В товарищеском матче сборная Италии одержала крупную победу над сборной Молдавии. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
В составе итальянцев дубль оформил полузащитник Стефан Эль-Шаарави. По голу забили Бриан Кристанте, Франческо Капуто и Доменико Берарди. Кроме того, молдавский защитник Вячеслав Посмак забил автогол.
За всё время работы в сборной Италии Роберто Манчини проиграл лишь в двух матчах. Аналогичного результата добился с итальянской сборной Марчелло Липпи (2 поражения после 21 матча), ставший победителем чемпионата мира 2006 года. До сборной Италии Манчини руководил «Лацио», «Фиорентиной», «Интером», английским «Манчестер Сити», турецким «Галатасараем» и российским «Зенитом».
- 8 октября 2020
-
00:23
-
00:20
-
00:12
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:38
-
23:35
-
23:34
-
23:19
-
23:13
-
22:54
-
22:43
-
22:38
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
21:48
-
21:43
-
21:30
-
21:23
-
21:04
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:29
-
20:28
-
20:13
-
20:11
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:14