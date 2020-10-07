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Италия разгромила Молдавию со счётом 6:0

Италия разгромила Молдавию со счётом 6:0
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Италии одержала крупную победу над сборной Молдавии. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе итальянцев дубль оформил полузащитник Стефан Эль-Шаарави. По голу забили Бриан Кристанте, Франческо Капуто и Доменико Берарди. Кроме того, молдавский защитник Вячеслав Посмак забил автогол.

За всё время работы в сборной Италии Роберто Манчини проиграл лишь в двух матчах. Аналогичного результата добился с итальянской сборной Марчелло Липпи (2 поражения после 21 матча), ставший победителем чемпионата мира 2006 года. До сборной Италии Манчини руководил «Лацио», «Фиорентиной», «Интером», английским «Манчестер Сити», турецким «Галатасараем» и российским «Зенитом».

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Италия
Окончен
6 : 0
Молдавия
1:0 Кристанте – 18'   2:0 Капуто – 23'   3:0 Эль-Шаарави – 30'   4:0 Посмак – 37' (автогол)   5:0 Эль-Шаарави – 45+1'   6:0 Берарди – 72'
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