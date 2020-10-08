Жиру обогнал Платини и поднялся на второе место в списке бомбардиров сборной Франции

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру в матче со сборной Украины (7:1) забил свои 41-й и 42-й голы за национальную команду.

В списке бомбардиров Жиру обошёл Мишеля Платини, в активе которого 41 гол за всю истории сборной Франции. На первом месте в списке — Тьерри Анри (51).

Сборная Франции в товарищеском матче разгромила национальную команду Украины со счётом 7:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».



Счёт был открыт в начале встречи — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Эдуардо Камавинжа. В середине тайма преимущество французов увеличил Жиру, ему ассистировал Корентин Толиссо. На 34-й минуте счёт до крупного довёл Жиру, оформив дубль. Спустя несколько минут украинец Виталий Миколенко забил мяч в свои ворота. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Виктор Цыганков с передачи Евгения Макаренко. На 65-й минуте пятый гол забил Толиссо с паса Килиана Мбаппе. Вскоре Мбаппе с передачи Виссама Бен-Йеддера увеличил разрыв в счёте. В концовке окончательный счёт установил Антуан Гризманн.