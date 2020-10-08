Франция разгромила Украину со счётом 7:1

Сборная Франции в товарищеском матче разгромила национальную команду Украины со счётом 7:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Обслуживала матч латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом, ассистировали судьи на линиях Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

Счёт был открыт в начале встречи — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Эдуардо Камавинжа. В середине тайма преимущество французов увеличил Оливье Жиру, ему ассистировал Корентин Толиссо. На 34-й минуте счёт до крупного довёл Жиру, оформив дубль. Спустя несколько минут украинец Виталий Миколенко забил мяч в свои ворота. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Виктор Цыганков с передачи Евгения Макаренко. На 65-й минуте пятый гол забил Толиссо с паса Килиана Мбаппе. Вскоре Мбаппе с передачи Виссама Бен-Йеддера увеличил разрыв в счёте. В концовке окончательный счёт установил Антуан Гризманн.