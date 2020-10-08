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Франция разгромила Украину со счётом 7:1

Франция разгромила Украину со счётом 7:1
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Франции в товарищеском матче разгромила национальную команду Украины со счётом 7:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Обслуживала матч латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом, ассистировали судьи на линиях Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

Счёт был открыт в начале встречи — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Эдуардо Камавинжа. В середине тайма преимущество французов увеличил Оливье Жиру, ему ассистировал Корентин Толиссо. На 34-й минуте счёт до крупного довёл Жиру, оформив дубль. Спустя несколько минут украинец Виталий Миколенко забил мяч в свои ворота. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Виктор Цыганков с передачи Евгения Макаренко. На 65-й минуте пятый гол забил Толиссо с паса Килиана Мбаппе. Вскоре Мбаппе с передачи Виссама Бен-Йеддера увеличил разрыв в счёте. В концовке окончательный счёт установил Антуан Гризманн.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2020, среда. 22:10 МСК
Франция
Окончен
7 : 1
Украина
1:0 Камавинжа – 9'   2:0 Жиру – 24'   3:0 Жиру – 34'   4:0 Миколенко – 39' (автогол)   4:1 Цыганков – 53'   5:1 Толиссо – 65'   6:1 Мбаппе – 82'   7:1 Гризманн – 89'
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