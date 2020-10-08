Камавинжа — самый молодой автор гола сборной Франции за 106 лет

Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинжа забил мяч в товарищеском матче со сборной Украины.
Таким образом, Камавинжа, чей возраст составляет 17 лет и 11 месяцев, стал вторым самым молодым футболистом, который забивал за сборную Франции. Самый молодой автор гола в истории национальной команды — Морис Гастигер (17 лет и 5 месяцев), забивший мяч в ворота сборной Швейцарии в марте 1914 года.
Сборная Франции в товарищеском матче разгромила национальную команду Украины со счётом 7:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
После гола Камавинжи преимущество французов увеличил Оливье Жиру, ему ассистировал Корентин Толиссо. На 34-й минуте счёт до крупного довёл Жиру, оформив дубль. Спустя несколько минут украинец Виталий Миколенко забил мяч в свои ворота. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Виктор Цыганков с передачи Евгения Макаренко. На 65-й минуте пятый гол забил Толиссо с паса Килиана Мбаппе. Вскоре Мбаппе с передачи Виссама Бен-Йеддера увеличил разрыв в счёте. В концовке окончательный счёт установил Антуан Гризманн.
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