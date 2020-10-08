Контракт «Ювентуса» с Сарри всё ещё действует. Стороны ведут переговоры о расторжении

Аурелио Вирджили, друг бывшего главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, высказался о будущем специалиста, а также сообщил, что тот ведёт переговоры с туринским клубом о расторжении соглашения, которое по-прежнему действует.
«Недавно я пришёл к Маурицио на обед и не увидел чемпионской медали. Но я подарил ему именную бутылку вина в честь победы. Как и все болельщики «Фиорентины», я мечтаю увидеть его во Флоренции. Наблюдать за его победами с «Фиорентиной» было бы прекрасно.
Думаю и надеюсь, что Маурицио вернётся к работе до Рождества. Несмотря на слухи, у него не было никакой войны с «Ювентусом». Доказательством служит тот факт, что сейчас он ведёт с клубом переговоры о расторжении контракта. Они пытаются найти вариант, который устроит всех, позволит Маурицио почувствовать свободу, а «Ювентусу» – сохранить средства», — цитирует Вирджили Tuttosport.
- 8 октября 2020
-
13:53
-
13:51
-
13:34
-
13:33
-
13:13
-
13:04
-
12:45
-
12:40
-
12:11
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:42
-
11:25
-
11:11
-
11:01
-
10:58
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
09:58
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:35
-
07:13
-
06:33
-
05:54
-
05:43
-
04:54