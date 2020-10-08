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Контракт «Ювентуса» с Сарри всё ещё действует. Стороны ведут переговоры о расторжении

Контракт «Ювентуса» с Сарри всё ещё действует. Стороны ведут переговоры о расторжении
Футбол / Италия 0

Аурелио Вирджили, друг бывшего главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, высказался о будущем специалиста, а также сообщил, что тот ведёт переговоры с туринским клубом о расторжении соглашения, которое по-прежнему действует.

«Недавно я пришёл к Маурицио на обед и не увидел чемпионской медали. Но я подарил ему именную бутылку вина в честь победы. Как и все болельщики «Фиорентины», я мечтаю увидеть его во Флоренции. Наблюдать за его победами с «Фиорентиной» было бы прекрасно.

Думаю и надеюсь, что Маурицио вернётся к работе до Рождества. Несмотря на слухи, у него не было никакой войны с «Ювентусом». Доказательством служит тот факт, что сейчас он ведёт с клубом переговоры о расторжении контракта. Они пытаются найти вариант, который устроит всех, позволит Маурицио почувствовать свободу, а «Ювентусу» – сохранить средства», — цитирует Вирджили Tuttosport.

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