Вратарь «Реала» Куртуа получил травму и пропустит матчи сборной Бельгии
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа получил повреждение в процессе подготовки к матчам Лиги наций. Голкипер «сливочных» покинет расположение национальной команды и вернётся в Мадрид из-за проблем с поясничной мышцей, сообщает AS.
Куртуа пропустит товарищеский матч со сборной Кот-д’Ивуара (8 октября), а также встречи Лиги наций с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября).
Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера футболиста составила € 35 млн. В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 20 голов. Контракт бельгийского голкипера с клубом действует до лета 2024 года.
Куртуа не поможет сборной Бельгии в матчах Лиги наций с Данией и Исландией
- 8 октября 2020
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