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Тренер сборной Швеции похвалил Ларссона и Олссона после победы над Россией

Тренер сборной Швеции похвалил Ларссона и Олссона после победы над Россией
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон прокомментировал победу в товарищеском матче со сборной России (2:1).

«Игра для Ларссона была хорошей, он хорошо себя проявил, отмечу ещё Исака. Они оба не подвели и во втором тайме. Не было удивлений и ожиданий, наша команда не так сыграна, как Россия, но тренер отобрал сильных ребят, и, несмотря на их опыт, игра прошла по высшему разряду.

В первую очередь я рад победе, нам удался сильный второй тайм. При выходе Олссона команда укрепилась, отмечу также выход Юханссона и ещё отмечу нашего вратаря. В целом команда провела сильную игру, я доволен», — передаёт слова Андерсона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В товарищеском матче сборная России принимала национальную команду Швеции. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче
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