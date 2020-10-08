Тренер сборной Швеции похвалил Ларссона и Олссона после победы над Россией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон прокомментировал победу в товарищеском матче со сборной России (2:1).



«Игра для Ларссона была хорошей, он хорошо себя проявил, отмечу ещё Исака. Они оба не подвели и во втором тайме. Не было удивлений и ожиданий, наша команда не так сыграна, как Россия, но тренер отобрал сильных ребят, и, несмотря на их опыт, игра прошла по высшему разряду.



В первую очередь я рад победе, нам удался сильный второй тайм. При выходе Олссона команда укрепилась, отмечу также выход Юханссона и ещё отмечу нашего вратаря. В целом команда провела сильную игру, я доволен», — передаёт слова Андерсона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В товарищеском матче сборная России принимала национальную команду Швеции. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.