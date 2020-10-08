Источник: «Спартак» арендует защитника «Уотфорда» Фемению

Защитник «Уотфорда» Франсиско Фемения близок к переходу в московский «Спартак», сообщает Sport.es.



По информации источника, в ближайшие выходные 29-летний футболист отправится в Россию для завершения сделки. Ожидается, что «Спартак» арендует Фемению с опцией обязательного выкупа.



Ранее стало известно, что испанский защитник получил пять предложений о продолжении карьеры. В его услугах, помимо «Спартака», заинтересованы «Алавес», «Хетафе», «Валенсия» и «Эйбар». Позже агент Фемении подтвердил интерес со стороны красно-белых.



В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Фемения провёл 28 матчей и отдал одну результативную передачу.



Набрав 21 очко, «Спартак» занимает 2-е место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который находится на 1-м месте.

Агент защитника «Уотфорда» Фемении подтвердил интерес со стороны «Спартака»