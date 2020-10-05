Агент защитника «Уотфорда» Фемении подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Альберт Ботинес, агент защитника «Уотфорда» Франсиско Фемении, рассказал, что московский «Спартак» интересуется его клиентом.



«Переход в „Спартак“? Это действительно возможно. В данный момент мы ждём официального предложения от клуба», — приводит слова Ботинеса Sport24.



В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Фемения провёл 28 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.



Ранее стало известно, что 29-летний испанский защитник получил пять предложений о продолжении карьеры. В его услугах помимо «Спартака» заинтересованы «Алавес», «Хетафе», «Валенсия» и «Эйбар».



«Спартак» располагается на второй строчке в таблице чемпионата России с 21 очком в активе. Столько же очков у «Зенита», который находится на первом месте.

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