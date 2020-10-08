Сборная Англии разгромила Уэльс в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Англии принимала национальную команду Уэльса. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой английской команды со счётом 3:0.



На 26-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Англии Доминик Калверт-Льюин. Во втором тайме, на 53-й минуте матча, защитник Конор Коди упрочил преимущество английской команды в счёте. Через 10 минут форвард национальной команды Англии Дэнни Ингс довёл счёт до разгромного.

Сборная Англии сыграет на групповом этапе Лиги наций УЕФА с национальными командами Бельгии (11 октября) и Дании (14 октября). Сборная Уэльса проведёт встречи в Лиге наций с национальными командами Ирландии (11 октября) и Болгарии (14 октября).