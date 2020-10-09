Реализованный Месси пенальти принёс Аргентине победу над Эквадором
На стадионе «Альберто Армандо» (Буэнос-Айрес, Аргентина) состоялся матч первого тура отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке между национальными командами Аргентины и Эквадора. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с чилийцем Роберто Тобаром. Ему ассистировали Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.
Единственный мяч в матче забил капитан аргентинцев Лионель Месси — на 13-й минуте встречи он реализовал назначенный в ворота сборной Эквадора пенальти. За весь матч эквадорцы нанесли всего три удара в сторону ворот соперника и ни одного — в створ, в то время как на счету Аргентины 8 ударов и 2 в створ.
13 октября Аргентина сыграет с Боливией, 14 октября Эквадор примет Уругвай.
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