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Реализованный Месси пенальти принёс Аргентине победу над Эквадором

Реализованный Месси пенальти принёс Аргентине победу над Эквадором
Футбол / Южная Америка 0

На стадионе «Альберто Армандо» (Буэнос-Айрес, Аргентина) состоялся матч первого тура отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке между национальными командами Аргентины и Эквадора. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с чилийцем Роберто Тобаром. Ему ассистировали Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.

Единственный мяч в матче забил капитан аргентинцев Лионель Месси — на 13-й минуте встречи он реализовал назначенный в ворота сборной Эквадора пенальти. За весь матч эквадорцы нанесли всего три удара в сторону ворот соперника и ни одного — в створ, в то время как на счету Аргентины 8 ударов и 2 в створ.

13 октября Аргентина сыграет с Боливией, 14 октября Эквадор примет Уругвай.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 1-й тур
09 октября 2020, пятница. 03:30 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Эквадор
1:0 Месси – 13' (пен)
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