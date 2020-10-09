Президент «Сампдории» получил по почте пули и письма с обещаниями расправы
Президент «Сампдории» Массимо Ферреро получил письма с угрозами. На почтовый адрес были доставлены пули, а также многочисленные послания с обещаниями расправы. В некоторых письмах прямым текстом высказывается желание убить Массимо. Ферреро обратился в полицию столицы Италии, сообщает ANSA.
Гонения президента со стороны фанатов вызваны провалом переговоров о продаже клуба американскому консорциуму во главе с бывшим игроком «Сампдории» Джанлукой Виалли.
В прошлом сезоне «Сампдория» заняла 15-е место в чемпионате Италии, опередив зону вылета на семь очков. В текущем розыгрыше команда обосновалась на 14-й строчке, имея в активе всего одну победу. В следующем матче (17 октября) клуб дома примет «Лацио».
Гол Квальяреллы помог «Сампдории» обыграть «Фиорентину» в матче Серии А
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