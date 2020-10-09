Россия U21 — Эстония U21: прямая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2021 начнётся в 18:00

Сегодня, 9 октября, состоится матч молодёжных сборных России и Эстонии. Встреча предварительного турнира чемпионата Европы – 2021 среди команд U21 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее молодёжки России и Эстонии встречались трижды – два раза в квалификации Евро-2015 (1:0, 2:1) и один раз в нынешнем отборочном цикле (5:0).



Соперниками российской команды по предварительному турниру помимо эстонцев являются Польша, Болгария, Сербия и Латвия. В настоящее время подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в группе 5, набрав в 17 очков в восьми матчах. Ниже располагаются поляки (16) и болгары (11).