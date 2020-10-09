Кириченко – о матче со Швецией: качество игры в исполнении сборной России было неплохим

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России, а также экс-тренер «Уфы» и «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о товарищеском матче национальной команды со Швецией.



«Наверное, каждое поражение не добавляет положительных эмоций. С другой стороны, качество игры в исполнении сборной России было неплохим. Единственное, в завершающей стадии атак не хватало разумных действий. Подходов оказалось немало, а вот исполнения недоставало. Особенно это бросалось в глаза в концовке, когда в чужой штрафной мы никак не могли «найти» футболиста. В первом тайме, напротив, в нескольких эпизодах не удавалось нанести точный удар Артёму Дзюбе и Марио Фернандесу. Сложно сказать, связано ли это с отсутствием Зелимхана Бакаева. Возможно, если бы он вышел на поле с первых минут, и у него бы ничего не получилось», — цитирует Кириченко RT.



В товарищеском матче сборная России принимала национальную команду Швеции. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче