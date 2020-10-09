Роналду отказался от изоляции с партнёрами по «Ювентусу» и устроил скандал руководству

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен карантинными мерами, принятыми в клубе перед матчами сборных.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, после того как у двух работников «старой синьоры» был выявлен коронавирус, футболистов решили на несколько дней изолировать в отеле возле базы. К тому моменту они два раза прошли тесты, которые показали отрицательный результат. Однако по протоколу игрокам необходимо было провериться в третий раз спустя несколько дней.
Роналду отказался от изоляции, поскольку не желал пропускать товарищеский матч сборной Португалии с Испанией (0:0), в котором в итоге принял участие. Более того, Криштиану устроил скандал, повысив голос на руководителей клуба в присутствии партнёров по команде. После инцидента ряд других игроков, среди которых Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал, взяли пример с 35-летнего форварда и отправились в расположение своих сборных.
- 9 октября 2020
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