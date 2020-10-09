Паненка покинул реанимацию. Состояние легендарного футболиста стабилизировалось

Состояние легендарного футболиста Антонина Паненки, заразившегося коронавирусом, стабилизировалось. Об этом сообщается на сайте «Богемианса», президентом которого он является.



Паненка уже покинул реанимацию. В ближайшее время его перевезут в Прагу, где он будет находиться под наблюдением своего личного врача.



«У Антонина проблемы с дыханием и сильный кашель. Когда его увезли, я очень переживала, но сегодня он сказал, что будет бороться и ждёт, когда это всё закончится. Реакция людей по всему миру стала для меня сюрпризом. Я замужем за Антонином уже много лет, но понятия не имела, что его так любят за границей», — сказала супруга экс-футболиста Власта.



71-летний Паненка известен прежде всего благодаря знаменитому одиннадцатиметровому удару в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ. Футболист отправил мяч «парашютом» по центру ворот и принёс своей команде золотые медали континентального первенства. С тех пор подобное исполнение одиннадцатиметровых ударов называют «паненкой». В клубной карьере экс-хавбек выступал за «Богемианс», «Рапид», «Санкт-Пёльтен», «Слован», «Хоэнау» и «Кляйнвизендорф».

У Паненки подтвердилось заражение коронавирусом