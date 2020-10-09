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Газинский: сборная России потеряла нить игры во втором тайме матча со Швецией

Газинский: сборная России потеряла нить игры во втором тайме матча со Швецией
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский подвёл итоги товарищеского матча со сборной Швеции, а также поделился мнением о сборной Турции.

«Проиграли матч, настроение не самое хорошее. Первый тайм сыграли неплохо, были подходы, моменты, но пропустили необязательный мяч. Во втором тайме потеряли нить игры, соперник этим воспользовался. Смогли отыграться в концовке, но времени не хватило.

Шведская команда очень хорошая, они уже долго это показывают. Хорошо перемещаются, выполняют установку. Мы должны были забивать в первом тайме, потом сложностей бы не было.

Турция? Мой дебют был с этой командой. Хорошая сборная, приходилось с ними играть. Техничная команда, нас ждёт очень сложная игра», — сказал Газинский в интервью пресс-службе клуба.

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