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«Температура? Не, не слышали!» «Локомотив» показал тренировку Гильерме

«Температура? Не, не слышали!» «Локомотив» показал тренировку Гильерме
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме занимается на велотренажёре, несмотря на подозрение на коронавирусную инфекцию. Пресс-служба клуба выложила видео с вратарём сборной России на странице в «Твиттере».

«Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!» — говорится в сообщении.

Было объявлено, что у Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время они изолированы от партнёров.

Гильерме в минувшие выходные отыграл за «Локомотив» все 90 минут во встрече с «Химками» (2:1).

В «Локомотиве» ранее рассказали о мерах на фоне информации о возможном заражении коронавирусом Гильерме, в настоящее время находящегося в расположении сборной России.

«Локомотив» будет проверять игроков на COVID-19 каждый день в связи с новостью о Гильерме
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