«Температура? Не, не слышали!» «Локомотив» показал тренировку Гильерме

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме занимается на велотренажёре, несмотря на подозрение на коронавирусную инфекцию. Пресс-служба клуба выложила видео с вратарём сборной России на странице в «Твиттере».
«Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!» — говорится в сообщении.
Было объявлено, что у Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время они изолированы от партнёров.
Гильерме в минувшие выходные отыграл за «Локомотив» все 90 минут во встрече с «Химками» (2:1).
В «Локомотиве» ранее рассказали о мерах на фоне информации о возможном заражении коронавирусом Гильерме, в настоящее время находящегося в расположении сборной России.
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