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Матвей Сафонов вызван в сборную России

Матвей Сафонов вызван в сборную России
Футбол / Сборная России 0

Голкипер «Краснодара» и молодёжной сборной России Матвей Сафонов вызван в главную национальную команду после матча с Эстонией U21 (4:0).

«После завершения матча отборочного цикла чемпионата Европы — 2021 с Эстонией вратарь молодёжной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии матча Лиги наций УЕФА с Турцией», — сообщает пресс-служба сборной России в «Телеграме».

У Сафонова это первый вызов в сборную России. 21-летний голкипер провёл за молодёжную команду 10 матчей (8 — всухую).

Было объявлено, что у голкипера «Локомотива» Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время игроки изолированы. В сборную был вызван защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.

Защитник «Арсенала» Беляев вызван в сборную России
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