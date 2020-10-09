В чемпионате Сербии появился первый российский игрок

Бывший вратарь тульского «Арсенала» Андрей Сорокин продолжит карьеру в сербском клубе «Спартак» из Суботицы.



Контракт футболиста с клубом рассчитан на три с половиной года. 19-летний голкипер станет первым российским игроком в сербской Суперлиге. За карьеру футболиста Сорокин выступал также за «Биолог» из Новокубанска, академию «Краснодара», вторую команду московского «Динамо».

После десяти туров чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы, имея в активе 19 очков, занимает четвёртое место в таблице. В следующем туре команда отправится в гости к клубу «Вождовац». Лидером в турнирной таблице сербской Суперлиги является белградская «Црвена Звезда». У столичного коллектива после десяти сыгранных туров максимально возможные 30 очков.