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В чемпионате Сербии появился первый российский игрок

В чемпионате Сербии появился первый российский игрок
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь тульского «Арсенала» Андрей Сорокин продолжит карьеру в сербском клубе «Спартак» из Суботицы.

Контракт футболиста с клубом рассчитан на три с половиной года. 19-летний голкипер станет первым российским игроком в сербской Суперлиге. За карьеру футболиста Сорокин выступал также за «Биолог» из Новокубанска, академию «Краснодара», вторую команду московского «Динамо».

После десяти туров чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы, имея в активе 19 очков, занимает четвёртое место в таблице. В следующем туре команда отправится в гости к клубу «Вождовац». Лидером в турнирной таблице сербской Суперлиги является белградская «Црвена Звезда». У столичного коллектива после десяти сыгранных туров максимально возможные 30 очков.

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