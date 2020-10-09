Сарри может возглавить «Фиорентину» в случае отставки Якини

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может получить назначение в «Фиорентине», сообщает Tuttomercatoweb.

Семья Сарри тесно связана с «Фиорентиной». Если главный тренер «фиалок» Джузеппе Якини уйдёт в отставку, экс-наставник «Ювентуса» окажется главным кандидатом на вакантное место. Кроме того, назначение Сарри могут рассмотреть в «Роме».

Сообщалось, что «Ювентус» будет вынужден заплатить Маурицио Сарри € 20 млн за расторжение контракта. Соглашение итальянского специалиста с клубом было рассчитано до 2022 года. Сарри зарабатывал € 5,5 млн за сезон после вычета налогов.



Напомним, «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В ответной встрече итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.