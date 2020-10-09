Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Оздоев подарил футболку юному болельщику, стоявшему с флагом Ингушетии. Видео

Оздоев подарил футболку юному болельщику, стоявшему с флагом Ингушетии. Видео
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев подарил футболку юному болельщику, который стоял с флагом Ингушетии.

«Очень добрый поступок Оздоева. После матча со Швецией Магомед вышел со стадиона и направился к автобусу, но увидел паренька с флагом Ингушетии. Наш полузащитник решил поблагодарить юного болельщика за поддержку и подарил игровую майку. Всё с соблюдением мер безопасности», — прокомментировала эпизод пресс-служба сборной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Сборная России уступила команде Швеции в товарищеском матче со счётом 1:2. Национальной команде предстоит провести ещё две встречи. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020