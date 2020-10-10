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«Арсенал» хочет досрочно расторгнуть контракт с Озилом. Игрок требует € 14 млн

«Арсенал» хочет досрочно расторгнуть контракт с Озилом. Игрок требует € 14 млн
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» планирует досрочно расторгнуть контракт с Месутом Озилом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, лондонцы планируют провести переговоры с Озилом о досрочном расторжении контракта незадолго до старта зимнего трансферного окна. При этом сообщается, что Озил хочет получить практически все € 14 млн, которые прописаны в его контракте.

В последний раз Озил выходил на поле за «канониров» 7 марта. Озил перешёл в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Немецкий полузащитник выступал за мадридский «Реал», «Вердер», а также «Шальке-04». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

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