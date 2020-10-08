Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Озил, Сократис и Салиба не попали в заявку «Арсенала» на Лигу Европы

Озил, Сократис и Салиба не попали в заявку «Арсенала» на Лигу Европы
Футбол / Лига Европы 0

На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка лондонского «Арсенала» на предстоящий розыгрыш Лиги Европы.

В список футболистов «канониров», как и сообщалось, не попал полузащитник Месут Озил, не проходящий в состав команды уже несколько месяцев. Также не сыграют во втором по значимости еврокубке защитники Сократис Папастатопулос и Вильям Салиба.

Полностью заявка «Арсенала» выглядит так:

вратари – Лено, Рунарссон, Мейси, Хилсон, Илиев;

защитники – Бельерин, Габриэль, Холдинг, Седрик, Мустафи, Чемберс, Мари, Луис, Колашинац;

полузащитники – Тирни, Себальос, Виллиан, Мэйтленд-Найлс, Парти, Эльнени, Джака;

нападающие – Ляказетт, Обамеянг, Пепе.

На групповом этапе Лиги Европы «Арсеналу» предстоит встретиться с венским «Рапидом», «Мольде» и «Дандолком».

Артета объяснил, почему Озил не проходит в состав «Арсенала». Месут не играет уже полгода
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020