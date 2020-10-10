Гарет Саутгейт не исключил возможность отмены чемпионата Европы из-за коронавируса

Главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт высказал мнение, что чемпионат Европы 2021 года может не состояться из-за участившихся случаев коронавируса.
«Невозможно с уверенностью сказать, что Евро состоится в следующем году. Нельзя также с уверенностью сказать, что он состоится в том формате, в котором от него ждут. Вы надеетесь, что есть признаки того, что к весне всё может выглядеть немного ярче, и я думаю, что эти прогнозы будут точны», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.
Ранее из-за пандемии COVID-19 Евро-2020 года перенесли на 2021 год.
Напомним, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне запланировано проведение трёх матчей группового этапа с участием сборной Англии, в также встречи 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал чемпионата Европы.
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