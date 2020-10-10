Созин: Сафонов ошибается, как и остальные. Его вызвали в сборную не из-за ляпа Джанаева

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал вызов голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сборную России.

«Многие считают, что Сафонова вызвали в сборную России в связи с не очень удачной игрой Джанаева. Безусловно, первый гол – коллективная ошибка, в том числе и Джанаева. Но вызов Сафонова не связан с его ошибкой. Несколько последних лет штаб сборной подчёркивал, что вертикаль наших команд выстроена достаточно чётко: пока молодёжная сборная не выполнит задачу, дёргать в первую команду лучших игроков оттуда не будут. Вчера молодёжка практически вышла на чемпионат Европы, вот Сафонова и можно позвать на повышение.



Сильнее ли Сафонов Джанаева, покажет время. Во втором матче «Краснодара» и ПАОКа Сафонов так же ошибся, как и Джанаев в матче со шведами. Но никто об этом не говорит, ведь «Краснодар» выиграл. Потом Матвей ошибся в первом голе с «Динамо». Сафонов всё равно номер один в молодёжке, и его заслуги принижать не стоит, но он ошибается, как все остальные. А сейчас, когда задача молодёжки выполнена, можно его подключать, показывать, что такое первая сборная. Так что его вызов – это не аванс, это не из-за ляпа Джанаева, а последовательная позиция. К следующему сбору кто-то из молодёжки тоже может появиться в первой команде. Беляев тоже вызван не на место Кутепова, который ошибся, как и все, в матче со Швецией. Но Черчесов не тот человек, который будет убирать людей из сборной из-за одной-двух ошибок.



Максименко получит шанс в молодёжке, если докажет, тоже зайдёт в первую команду. Да, был ляп с ЦСКА, но сколько он выручал: и «Ротору» не проиграли благодаря ему, и «Зениту». Так что первая сборная у него впереди. На Евро же будет играть лучший. Может, Сафонов, если будет играть сильнее всех. А шансы у него есть – играет в топ-клубе, выступит в Лиге чемпионов, в молодёжке задачу выполнил", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.