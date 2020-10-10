Чанов: Сафонов играет более стабильно, чем Максименко

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал вызов голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в расположение сборной России.
«Матч с «Зенитом» Максименко провёл великолепно, но Сафонов играет более стабильно. В сторону Александра было много нареканий: он мог провести хороший матч, а потом допустить ошибки в серьёзных матчах, как было в матче с ЦСКА. Если Максименко добавит немного стабильности, будет замечательно.
Радует, что можем выбрать одного или другого вратаря. Это говорит о том, что у нас прекрасная молодёжь. Техника ловли мяча у обоих голкиперов на уровне, но «Краснодар» и «Спартак» играют по-разному. Нравится и быстрое начало атаки Сафонова — ввод рукой метров на 50–60. Возможно, Максименко надо чуть-чуть добавить в аспекте психологической устойчивости. Сафонов сейчас выглядит увереннее.
Находиться рядом со старшими вратарями сборной — большая школа. На любой вратарской тренировке есть лидер, а те, кто находятся рядом, присматриваются, тянутся и стараются», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 10 октября 2020
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