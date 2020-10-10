Полузащитник «Марселя» Сансон отказался от перехода в «Зенит»
Полузащитник «Марселя» 26-летний Морган Сансон в трансферное окно попал в сферу интересов «Зенита». Француз получил предложение от клуба из Санкт-Петербурга, однако ответил отказом, сообщает L'Equipe.
Игрок — воспитанник «Ле-Мана». С 2013 по 2017 год полузащитник выступал за «Монпелье», откуда перебрался в «Марсель» за € 9 млн. За нынешний клуб Сансон провёл 143 матча, забил 24 гола и отдал 21 результативную передачу. В сезоне-2020/2021 на счету Моргана пять встреч, один забитый мяч и две голевые передачи.
Действующий контракт полузащитника с «Марселем» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сансона в € 22,5 млн.
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